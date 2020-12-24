شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالنيجر ورئيس سونيديب يودعان بعثة الأهلي في مطار ديوري هاماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا السفير المصري بالنيجر، نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، على وداع بعثة الأهلي في مطار ديوري هاماني، قبل مغادرة النيجر والعودة إلى مصر.

ورافق السفير المصري بالنيجر ورئيس نادي سونيديب بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي بعد انتهاء مواجهة سونيديب، إلى مطار ديوري هاماني، ومساعدة البعثة في إنهاء إجراءات السفر من داخل المطار.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف، سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

علة جانب آخر، قال كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي إن الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.

وأشار جونسون إلى أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.

وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب.

وشدد المدرب العام بالأهلي على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين فرصة أكبر خلال المباراة، وفقًا لتعليمات المدير الفني، بيتسو موسيماني، الذي يحسب له الفوز اليوم في مشواره مع الفريق.

واختتم كيفن جونسون تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وهي تستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليًّا وإفريقيًّا.