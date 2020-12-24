شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتابع حالة المصابين الـ 9 بفيروس كورونا قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس حالة الـ 9 لاعبين المصابين بكورونا بين صفوف الفريق، والذين غابوا عن مباراة الأمس أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويأمل الجهاز الفنى فى تعافى عدد من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مع الانتاج الحربى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون المشرف على قطاع الكرة، أن حالة اللاعبين مستقرة ويخضعون للعزل الصحى طبقاً للبروتوكول الطبى لوزارة الصحة، مضيفاً أنهم لا يعانون من أى أعراض، معرباً عن أمله فى عودتهم سريعاً إلى الفريق.

وكانت مباراة المقاولون وسيراميكا بالجولة الثالثة للدورى قد تم تأجيلها بسبب المشاركة الأفريقية للمقاولون ببطولة الكونفدرالية، ويحتل ذئاب الجبل المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام بعد الخسارة فى أول جولتين أمام الزمالك ووادى دجلة.

من جانبه، وجه علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، الشكر للاعبى الفريق، على أدائهم أمام النجم الساحلى فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بسبب الغيابات، وقال عبد الغنى عبر قناة أون تايم سبورت: لاعبنا فريق كبير ومحترم عاملين حسابه من بدري جداً وحظنا السئ أن نواجه فريق كبير فى بداية مشوارنا بالبطولة، ولدينا 12 لاعبا غائبين عن المباراة، وهذا أثر علينا خاصة فى الهجوم، الأهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال أى أهداف، ولعبنا على الهجمات المرتدة.

أضاف: لنا ركلة جزاء صحيحة 100% ولم يحتسبها الحكم وهذه الكرات خارج أرضنا تحتسب حتى مع غياب الفار، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء رغم نقص الخبرات الأفريقية، الأهم أننا لم نستقبل أهداف، وفى حالة سجلنا هدف سيفرق معنا

وواصل: مباريات الدورى هى التى وصلتنا لهذه النقطة، المباراتين الماضيتين لم نحصد أى نقطة وغاب عنا التوفيق، ولدينا لاعبين جيدين لما يحصلوا على فرصة بسبب الجاهزية الفنية، لأنهم لم يكونوا يشاركوا مع فرقهم الماضية، وأتمنى أن نقدم أداء جيد فى المباراة المقبلة فى تونس.

واستكمل: المباريات أصبحت متساوية مع الفرق الجماهيرية الآن فى غياب الجمهور، وهذا ظهر مع الأهلى والزمالك، لويس إدوارد لم يكن جاهزاً بنسبة 100% غاب عنا لفترة طويلة بسبب إصابته بكورونا وبعد عودته انتظم فى التدريبات لكن لم يكن جاهزاً بالكامل.