شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس مهنئا الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية : الراعي الحصرى لأخبار كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق محروس مدرب فريق كرة اليد بالنادي الأهلى و مدرب منتخب الشباب السابق الحاصل على برونزية كأس العالم بأسبانيا 2019 على تهنئة الخليج 365 بالحصول على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة .

و قال محروس أنه يعتبر الخليج 365 الراعى الحصرى لأخبار كرة اليد فى مصر وصاحب التكريم الأول على مستوى الصحافة لمنتخب الشباب بعد حصد إنجاز كأس العالم .

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزةتا