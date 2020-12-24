شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات شائكة تؤرق لجنة الكرة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الكرة بنادى الزمالك العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، إلا أن هناك أربع ملفات شائكة يسعى مسئولو اللجنة الفنية والتنفيذية بالنادى لحسمها فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن تلك الملفات الأربعة تلقى اهتماما جماهيريا كبيرا، مما يضع عبئا على المسئولين والسعى بكل جهد وقوة لحسم تلك الملفات فى أسرع وقت ممكن، من أجل تهدئة الشارع الزملكاوى.

يأتى فى مقدمة تلك الملفات تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول، والذى ما زالت المفاوضات معه مستمرة حول المقابل المادى لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وتواجد مهند عون، وكيل ساسى فى مقر القلعة البيضاء الاثنين الماضى، بعدما عاد إلى القاهرة من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

وينتظر وكيل ساسى تواصل مسئولى الزمالك معه فى الساعات المقبلة لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه، بعدما أكد اللاعب رغبته فى البقاء داخل قلعة ميت عقبة من خلال وكيل أعماله الذى عاد إلى القاهرة بعد سفره لتونس فى الفترة الماضية لإنهاء ذلك الملف.

يواجه مسئولو نادى الزمالك أزمة أخرى بعدما تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، عرضًا من فريق سانت اتيان الفرنسى، يطلب الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 2.5 مليون يورو، وهو المبلغ الذى يراه مسئولو الأبيض لا يتناسب مع حجم امكانيات اللاعب الذى يعد مهاجم مصر الأول فى تلك المرحلة.

وتسعى إدارة الزمالك للإبقاء على مصطفى محمد الذى أبدى رغبته بشدة فى خوض تجربة الاحتراف، حيث تحدث مسئولو اللجنة الفنية والتنفيذية بالنادى مع اللاعب، ووعدوه بالسماح له بالإحتراف فى نهاية الموسم الجارى، وبعد أولمبياد طوكيو، حتى يتم تسويقه بشكل يليق به وباسم نادى الزمالك، خاصة وإنه تم تحديد مبلغ 6 مليون يورو كحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب.

دخلت العلاقة بين يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك وإدارة النادي في أزمة بشأن ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب عرضا شفويا من التعاون السعودى عن طريق وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وفوجئ مسئولو الزمالك بأن اللاعب يفوض وكيل كارتيرون للحديث مع مسئولي النادي في مفاوضات التجديد، ولجأ اللاعب للاستعانة بوكيل كارتيرون من أجل الضغط على مسؤولي الزمالك لتلبية طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض.