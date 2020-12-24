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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات شائكة تؤرق لجنة الكرة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الكرة بنادى الزمالك العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، إلا أن هناك أربع ملفات شائكة يسعى مسئولو اللجنة الفنية والتنفيذية بالنادى لحسمها فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن تلك الملفات الأربعة تلقى اهتماما جماهيريا كبيرا، مما يضع عبئا على المسئولين والسعى بكل جهد وقوة لحسم تلك الملفات فى أسرع وقت ممكن، من أجل تهدئة الشارع الزملكاوى.
تجديد عقد فرجانى ساسى
يأتى فى مقدمة تلك الملفات تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول، والذى ما زالت المفاوضات معه مستمرة حول المقابل المادى لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وتواجد مهند عون، وكيل ساسى فى مقر القلعة البيضاء الاثنين الماضى، بعدما عاد إلى القاهرة من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.
وينتظر وكيل ساسى تواصل مسئولى الزمالك معه فى الساعات المقبلة لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه، بعدما أكد اللاعب رغبته فى البقاء داخل قلعة ميت عقبة من خلال وكيل أعماله الذى عاد إلى القاهرة بعد سفره لتونس فى الفترة الماضية لإنهاء ذلك الملف.
رحيل مصطفى محمد
يواجه مسئولو نادى الزمالك أزمة أخرى بعدما تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، عرضًا من فريق سانت اتيان الفرنسى، يطلب الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 2.5 مليون يورو، وهو المبلغ الذى يراه مسئولو الأبيض لا يتناسب مع حجم امكانيات اللاعب الذى يعد مهاجم مصر الأول فى تلك المرحلة.
وتسعى إدارة الزمالك للإبقاء على مصطفى محمد الذى أبدى رغبته بشدة فى خوض تجربة الاحتراف، حيث تحدث مسئولو اللجنة الفنية والتنفيذية بالنادى مع اللاعب، ووعدوه بالسماح له بالإحتراف فى نهاية الموسم الجارى، وبعد أولمبياد طوكيو، حتى يتم تسويقه بشكل يليق به وباسم نادى الزمالك، خاصة وإنه تم تحديد مبلغ 6 مليون يورو كحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب.
تعثر مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما
دخلت العلاقة بين يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك وإدارة النادي في أزمة بشأن ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب عرضا شفويا من التعاون السعودى عن طريق وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.
وفوجئ مسئولو الزمالك بأن اللاعب يفوض وكيل كارتيرون للحديث مع مسئولي النادي في مفاوضات التجديد، ولجأ اللاعب للاستعانة بوكيل كارتيرون من أجل الضغط على مسؤولي الزمالك لتلبية طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض.
احتواء أزمة رحيل إمام عاشور
تسعى لجنة الكرة بالزمالك لاحتواء أزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعدما طلب اللاعب من المسئولين الموافقة علي رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل الإعارة، للمشاركة مرة أخرى في المباريات، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق وعدم اعتماد البرتغالي جايمي باتشيكو عليه في معظم المباريات.
ويرغب إمام عاشور في العودة للمشاركة في المباريات في ظل قلقه من استبعاده من المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو بسبب عدم المشاركة مع الزمالك في المباريات.
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