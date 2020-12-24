شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز لـ "ليوم السابع" : لم أهرب من الزمالك ورحيلي ليس بسبب الفلوس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، والترجى التونسي الحالي، كواليس رحيله عن قلعة ميت عقبة، رافضًا استكمال مدة تعاقده.

قال النقاز فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إنه لم يهرب من نادي الزمالك، لكنه رحل بسبب وجود أزمة مادية حينها ولم يتمكن من الحصول على مستحقاته، بالإضافة إلى المعاملة الغير جيدة من بعض المسئولون بالنادي حينها، الأمر الذى دفعه الرحيل.

أضاف النقاز، إنه وكل محاميه الخاص لمتابعة الدعوى المرفوعة على الزمالك فى المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بشكل جيد فى الوقت الحالي.