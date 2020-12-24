شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز لليوم السابع: معلول وساسى الأفضل وأنصح فرجانى بالاستمرار فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى الحالي والزمالك السابق، بالثنائي التونسي على معلول لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الفارس الأبيض، مؤكدًا انهم من ابرز اللاعبين المحترفين في الدورى المصرى، ويقدمان مستوى مميز، ونجحوا في خطف الانظار بأدائهما واخلاقهما داخل وخارج الملعب.

ووجه النقاز خلال تصريحاته لليوم السابع نصيحته لفرجاني ساسي فى ظل مفاوضات الزمالك معه لتجديد تعاقده، قائلاً: "ساسي متألق حاليًا مع الأبيض، وهو يمتلك عدة عروض ويفوض وكيله للتفاوض مع الأندية كما يتفاوض مع إدارة الزمالك حول التجديد، لكن هو أصبح ايقونة لجماهير الزمالك وهناك علاقة طيبة معهم، ومن وجهة نظرى ان الأفضل له أن يستمر مع الفارس الابيض".

كما كشف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، والترجى التونسي الحالي، كواليس رحيله عن قلعة ميت عقبة، رافضًا استكمال مدة تعاقده.

قال النقاز إنه لم يهرب من نادي الزمالك، لكنه رحل بسبب وجود أزمة مادية حينها ولم يتمكن من الحصول على مستحقاته، بالإضافة إلى المعاملة الغير جيدة من بعض المسئولون بالنادي حينها، الأمر الذى دفعه الرحيل.

أضاف النقاز، إنه وكل محاميه الخاص لمتابعة الدعوى المرفوعة على الزمالك فى المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بشكل جيد فى الوقت الحالي.