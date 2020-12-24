الأهلي يغادر مطار ديوري هاماني فى طريق العودة إلى مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر مطار ديوري هاماني فى طريق العودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار ديوري هاماني في النيجر، منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها في نيامي.
وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، أحرزه المالي اليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.
وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، قد حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيواجه سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الخامس من يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغادر مطار ديوري هاماني فى طريق العودة إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.