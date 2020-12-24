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الأهلي يغادر مطار ديوري هاماني فى طريق العودة إلى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار ديوري هاماني في النيجر، منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها في نيامي.

 

 وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، أحرزه المالي اليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.

 

وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، قد حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيواجه سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الخامس من يناير.

 

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