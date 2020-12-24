شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات وكورونا تحرمان محمد صلاح من منتخب مصر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عام 2020 من الأعوام المميزة للدولى المصرى محمد صلاح، بعدما حقق فيه أكثر من رقم قياسى في تاريخ ليفربول الإنجليزى، سواء في بطولة الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا.

159 مباراة فقط احتاجها محمد صلاح بقميص ليفربول ليسجل 100 هدف، وينتزع لنفسه مقعداً بين أساطير النادي والكُرة الإنجليزية، وبات صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يحقق المئوية، بعد روجر هانت الذي سجل 100 هدف في 144 مباراة، ثم جاك باركينسون الذي احتاج 153 مباراة للوصول إلى المئوية، لكن النجم المصري نجح في التفوق على أسطورة النادي وهدافه التاريخي إيان راش الذي سجل المئوية الأولى له بعد 166 مباراة.

كما أن صلاح وصل حاليا إلى 107 أهداف مع الفريق، بينها 83 في البريمييرليج، و23 في دوري أبطال أوروبا انتزع بها لقب الهداف التاريخي للريدز في البطولة من أسطورته ستيفن جيرارد صاحب الـ22 هدفا.

2020 تعاند صلاح دوليا

لعب المنتخب تحت قيادة حسام البدرى 4 مباريات رسمية في 2020، ولكن غاب عنها محمد صلاح ولم يرتدى القميص الوطنى للإصابة، ويعود آخر ظهور للفرعون مع المنتخب إلى يوم 6 يوليو 2019.

وحضر محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكن الإصابة وقفت حائلا بينه وبين المشاركة، واكتفى بمصافحة زملائه وحسام البدري، الذي خلف المكسيكي خافيير أجيري عقب إقالته من منصبه بعد أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب مصر أمام كينيا في القاهرة 1-1، ثم تعادل خارج ملعبه بدون أهداف مع جزر القمر، ليبدأ البعض بالحديث عن مدى تأثير غياب صلاح.

كورونا تعاند صلاح

وجاء فيروس كورونا ليمنع محمد صلاح من كل التجمعات الدولية في 2020، حتى خاض المنتخب أول تجمع له في نوفمبر الماضي، استعدادا لمباراتي توجو، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية.

وحضر محمد صلاح إلى القاهرة، وحظى بتكريم جائزة "المُلهم" من اتحاد الكرة، وفي اليوم التالي ذهب إلى معسكر الفراعنة ليستعد لمواجهتي توجو، ولكن أعلن الاتحاد إصابته بالفيروس، ليتم عزله في غرفة بفندق منتخب بلاده، قبل أن يسافر إلى الجونة ومنها إلى إنجلترا، بعد التأكد من عدم لحاقه بمباراتي توجو.

صلاح لن يظهر ثانيةً بقميص منتخب مصر في 2020 الذى قارب على الانتهاء، ليُعد العام الحالي هو الأول منذ تألق الفرعون المصري الذي لا يشهد أي مباريات دولية له.

ومن المنتظر ان يظهر صلاح في عام 2021، باستكمال مشوار مصر في تصفيات أمم إفريقيا، وتعزيز أرقامه التهديفية أمام كينيا وجزر القمر في مارس المُقبل، بالإضافة إلى بدء رحلة البحث عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.