شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش اللجنة الثلاثية مصير انتخابات الجبلاية وأزمة ضياع جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد والأستاذ محمد الشواربي والأستاذ أحمد حسام عوض.

وتناول اللقاء بحث كافة الموضوعات والملفات الخاصة بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم لإكمال خارطة الطريق ونتائج التحقيقات الخاصة بملابسات إصابة العديد من لاعبي المنتخب المصرى للشباب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بتونس لخوض منافسات الدورة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، ما أسفر عن انسحابهم من البطولة وضياع حلم جيل كامل فى الانتقال إلى العالمية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة للجنة ضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية ، وكذلك العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية حرصاً على استقرار المنظومة وجميع مفرداتها في الاتحاد المصرى لكرة القدم والمنتخبات والأندية.

وخلال اللقاء استعرض المهندس أحمد مجاهد خطة اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً على السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة حتى يتسني لهم إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية .

وأوضح مجاهد حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية في ضوء الحرص الكامل على مصلحة الوطن .