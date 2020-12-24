شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى منزل " آل جمعة".. من تعالى الأهلى يا رضا إلى الملكى بطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " اللعب مع الكبار" هكذا تتلخص مسيرة أبناء جمعة، صالح وعبدالله فى عالم الساحرة المستديرة، فالبرغم من رابط الأخوة الذى يجمع الشقيقين، جاءت كرة القدم لتفرق كل منهما فى نادى وليس أى نادى بل فى أكبر ناديين بأفريقيا والعالم العربى، الأهلى والزمالك، لتبدأ حالة من التحدى المثير بينهما كانت موضع اهتمام الجماهير بشكل دائم.

الشقيقان اللذان طالما خشيا من نشر الصور التى تجمعهما سوياً على مواقع السوشيال ميديا بسبب حدة الجماهير التى كانت ترى فى ذلك دليلاً واضحاً على اتهام كلا اللاعبين بالخيانة الكروية، أصبحا الآن لديهما الحرية فى القيام بهذا الأمر بعد رحيل صالح جمعة عن الأهلى ليستقر فى نادى سيراميكا.

كثير من الكواليس شهدها منزل " آل جمعة" بين الشقيقين ربما أيضاً مع شقيقهما الثالث والأصغر عبد الرحمن الذى يلعب مع فريق 99 بالزمالك أيضاً.

تعالى الأهلى يا رضا

داعب صالح جمعة شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، عقب نهاية مباراة القمة التي جمعت قطبي المرة المصرية بكأس السوبر المصري فى النسخة قبل الماضية والتى انتهت بفوز الأهلي بالمباراة واللقب للمرة رقم 11 في تاريخه.

ونشر صالح صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام مع كأس السوبر وعلق عليها "تعالى الأهلي يا رضا بطولات"، وقام جمعه بعمل تاج لشقيقه عبد الله في منشوره.

وكان النادى الأهلى قد توج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 .



صالح جمعه

فين صالح وفين عبد الله

تعجباً من عدم ضم شقيقه لصفوف المنتخب رغم تألقه مع الزمالك، كتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصى على تويتر عقب إعلان قائمة المنتخب "عبد الله جمعة فين؟" ، ليرد عبد الله جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صالح جمعة فين؟".



صالح وعبد الله

الملكى بطل أفريقيا

أكد صالح جمعة أن شقيقه عبد الله جمعة ينصحه دائما ويتحدث معه، وكان يريد ان يتعاقد الأهلي معه، وقال صالح أنه كان يتحدث مع عبدالله جمعه للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي.

وأضاف أن عبدالله متعلق بجمهور الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع: قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين كنت بتفرج على التليفزيون أجيب ماتش في الدوري الإنجليزي لقيت عبد الله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا".