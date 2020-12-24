حصاد الرياضة اليوم الأربعاء 23-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها فوز فريق الأهلي على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي بالإضافة إلى تأجيل مباراة القمة بين القطبين التى كان مقرر لها يوم 28 ديسمبر فى الجولة الرابعة من الدوري.

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية أن الإسماعيلى سيسافر بشكل طبيعى للمغرب ، استعدادا لملاقاة الرجاء فى بداية يناير على ملعب محمد الخامس ، فى إياب الدور النصف النهائى ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن الفريق تفاجئ بقرار تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في الأسبوع المقبل وتبديلها بمباراتى سموحة والاتحاد.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" المذاع على قناة الزمالك: "تفاجئنا بتأجيل مباراة القمة ولا نملك إلا أن نستجيب للقرار ولكن كنا نتمنى إقامتها في موعدها، وكل سنة نتمنى إقامة القمة في موعدها واعتبارها كأى مباراة في الجدول ولكن رجعنا لنفس القصة".

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. شدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى على أهمية الفوز خارج الديار على بطل النيجر خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي عانى منها المارد الأحمر ومنها تلاحم وضغط المباريات وظروف الطيران والغيابات الكثيرة. طاقم حكام تونسى يدير مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى كشف هانى سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز عن تعيين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، لطاقم تحكيم تونسى لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. سيد عبد الحفيظ: ثقافة جمهور الأهلى مختلفة.. وطوينا صفحة بطل النيجر

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.