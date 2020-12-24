أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 12 / 2020

أوضح كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي، أن الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.

وأشار جونسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى الأهلى، إلى أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.

وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب.

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. شدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى على أهمية الفوز خارج الديار على بطل النيجر خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي عانى منها المارد الأحمر ومنها تلاحم وضغط المباريات وظروف الطيران والغيابات الكثيرة. أكد مدير الكرة بالأهلى أنه طوي صفحة بطل النيجر ويستعد للمباريات القادمة من الدوري موجها الشكر للاعبين على الجهد الذى بذلوه في الفوز على سونيديب لافتا إلى أن مشوار البطولة الأفريقية ما زال طويلا.

سيد عبد الحفيظ: ثقافة جمهور الأهلى مختلفة.. وطوينا صفحة بطل النيجر