أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الفوز على سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا بهدف نظيف، وكذلك تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري.
الأهلي يواجه سونيديب في الإياب 5 يناير
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيواجه سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتغلب الأهلي على سونيديب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 الإفريقي ، أحرزه المالي اليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.
جونسون: أي فريق يلعب ضد بطل إفريقيا يبحث عن إنجاز أمامه والخروج بنتيجة إيجابية
أوضح كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي، أن الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.
وأشار جونسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى الأهلى، إلى أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.
وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.
وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب.
سيد عبد الحفيظ: ثقافة جمهور الأهلى مختلفة.. وطوينا صفحة بطل النيجر
عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
شدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى على أهمية الفوز خارج الديار على بطل النيجر خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي عانى منها المارد الأحمر ومنها تلاحم وضغط المباريات وظروف الطيران والغيابات الكثيرة.
أكد مدير الكرة بالأهلى أنه طوي صفحة بطل النيجر ويستعد للمباريات القادمة من الدوري موجها الشكر للاعبين على الجهد الذى بذلوه في الفوز على سونيديب لافتا إلى أن مشوار البطولة الأفريقية ما زال طويلا.
الأهلي يهزم سونيديب والغيابات والملعب السيئ في بداية "النجمة العاشرة"
حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.
المباراة بدأت بشكل هادئ تماماً بسبب أرضية الملعب السيئة للغاية التي كان لها دور في تقييد أداء اللاعبين وتراجع مستواهم بشكل واضح.
حاول الأهلي بتحفظ أداء كرة هجومية عن طريق إنطلاقات طاهر طاهر ومحمد شريف وكهربا مع محاولات من صاحب الأرض لتسجيل خطورة على مرمى الأهلي.
رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة فى مأزق بسبب صعوبة استقدام طاقم أوروبى لمباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك بالدورى الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى أوروبا واتجاه أغلب دول أوروبا لوقف رحلات الطيران، وتسعى اللجنة حاليا للتواصل مع بعض الاتحادات مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، على أمل حل الأزمة أو اللجوء إلى حكام أمريكا الجنوبية.
الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب: فضلنا إراحته بسبب أرضية الملعب
أعلن الجهاز الفني للأهلي أن سبب غياب علي معلول لاعب الفريق وعدم مشاركته فى مباراة سونيديب بعد قليل في بطولة أفريقيا يأتي بسبب رغبة الجهاز في إراحة اللاعب وليس بسبب معاناته من اية إصابات ، وأوضح الجهاز الفني أن معلول لا يُعاني من أية اصابات أو مشاكل فنية وأن غيابه جاء بهدف إراحته فقط خاصة في ظل سوء أرضية ملعب المباراة.
ويواجه الأهلي سونيديب بطل النيجر في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة «الثالثة عصرًا بتوقيت نيامي»، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي.
وشهد تشكيل الأهلي لمباراة سونيديب العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها غياب أكثر من لاعب أساسي عن تشكيل الفريق وأبرزهم على معلول وأيمن أشرف ومعهم الحارس الثالث مصطفى شوبير حيث خرج الثلاثي من قائمة الـ18 التي دخلت المباراة .
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