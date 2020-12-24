شكرا لقرائتكم خبر عن سوء أرضية الملعب تؤثر على قرارات حكم لقاء الأهلي وسونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهليX سونيديب ذهاب دور الـ32 دوري ابطال افريقيا

النتيجة – فوز الأهلي بهدف دون رد.

الملعب - جينرال سيني كونتش

الحكم الغانى – دانيال دانيال لاريا

المساعد الأول – بول كودزو

المساعد الثاني – كواسي أشامبونج

الحكم الرابع – أدارينى عبد اللطيف

ارضية الملعب فيها خطورة على اللاعبين

في ملعب لا يصلح ان تقام عليه دورة رمضانية حيث ان أرضية هذا المستطيل الأخضر لعلاقه لها بكرة القدم واجهه الأهلي نظيرة بطل النيجر سونيديب في

ذهاب دورالـ32، مما اثر بشكل كبير على أداء الفريقين وأيضا على قرارات الحكم الذى وجد صعوبة بلغه في تقدير الفرق بين التهور والإهمال خاصه ان

اللقاء شهد سقوط اللاعبين سواء بالالتحام او بدون مما أدى وبالتالي لم يستطيع تطبيق اتاحة الفرصة خلال اللقاء.





اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وتحرك بحرص شديد نظرا لسوء ارض الملعب وحاول متابعه الهجمات المرتدة السريعة من خلال

زاوية رؤية مناسبة.

الشخصية

حاول الحكم السيطرة على اللقاء من البداية وتعامل بشكل جيد مع اللاعبين وحافظ على هدوئه طوال المباراة .

تطبيق القانون ( 28 مخالفة – 3 بطاقات صفراء )

الحكم وجد صعوبة في أدارة المباراة نظرا لسوء حالة المستطيل الأخضرالذى يصعب التحرك علية بشكل مناسب وكان على موعد للتدخل بالصافرة واحتساب

24 مخالفة على الفريقين اجتهد الحكم كثير في تقدير المخالفات ،أشهر الحكم البطاقة الصفراء للتهور في 3 مناسبات لثنائي الأهلي اليوديانج وبيكهام مقابل انذار

وحيد للفريق المضيف امادو بوبكر في الوقت الذى تعامل

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وحاولوا التمركز بشكل جيد نظرا لسوء حالة الملعب وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة وتدخلوا بشكل جيد في الأخطاء

القريبة منهما وتعاونوا مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون .

الحكم الرابع لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.إحصائيات المباراة: 24خطأ - 9ركلات ركنية –3حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء - هدفالدرجات: الحكم 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع –8.0–