شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يراجع ثلاثية البنك الأهلى فى الإنتاج قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة مباريات الانتاج الحربى السابقة فى الدورى العام، وأخرها لقاء الجولة الثالثة أمام البنك الأهلى، والتى خسرها الانتاج بثلاثية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل مباراة السبت المقبل والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل المقاولون اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، وذلك لتحسين وضعه فى مسابقة الدورى العام، بعدما احتل المركز الأخير فى المسابقة بعد الخسارة فى أول جولتين أمام الزمالك ووادى دجلة.

وكانت مباراة المقاولون وسيراميكا بالجولة الثالثة قد تأجلت بسبب مشاركة ذئاب الجبل فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث استضاف المقاولون فريق النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.

من جانبه، وجه علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، الشكر للاعبى الفريق، على أدائهم أمام النجم الساحلى فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بسبب الغيابات، وقال عبد الغنى عبر قناة أون تايم سبورت: لاعبنا فريق كبير ومحترم عاملين حسابه من بدري جداً وحظنا السئ أن نواجه فريق كبير فى بداية مشوارنا بالبطولة، ولدينا 12 لاعبا غائبين عن المباراة، وهذا أثر علينا خاصة فى الهجوم، الأهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال أى أهداف، ولعبنا على الهجمات المرتدة.

أضاف: لنا ركلة جزاء صحيحة 100% ولم يحتسبها الحكم وهذه الكرات خارج أرضنا تحتسب حتى مع غياب الفار، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء رغم نقص الخبرات الأفريقية، الأهم أننا لم نستقبل أهداف، وفى حالة سجلنا هدف سيفرق معنا

واصل: مباريات الدورى هى التى وصلتنا لهذه النقطة، المباراتين الماضيتين لم نحصد أى نقطة وغاب عنا التوفيق، ولدينا لاعبين جيدين لما يحصلوا على فرصة بسبب الجاهزية الفنية، لأنهم لم يكونوا يشاركوا مع فرقهم الماضية، وأتمنى أن نقدم أداء جيد فى المباراة المقبلة فى تونس.

استكمل: المباريات أصبحت متساوية مع الفرق الجماهيرية الآن فى غياب الجمهور، وهذا ظهر مع الأهلى والزمالك، لويس إدوارد لم يكن جاهزاً بنسبة 100% غاب عنا لفترة طويلة بسبب إصابته بكورونا وبعد عودته انتظم فى التدريبات لكن لم يكن جاهزاً بالكامل.