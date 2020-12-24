شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سونيديب بطل النيجر في الإياب 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيواجه سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتغلب الأهلي على سونيديب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 الإفريقي ، أحرزه المالي اليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.

على جانب آخر، عبر المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق.

وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.

ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.