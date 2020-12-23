شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهزم غرناطة.. وبنزيمة يعادل رقم بلاتيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ريال مدريد في التغلب على ضيفه الأندلسي، غرناطة، بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن الجولة 15 من الليجا الإسبانية.

وحقق ريال مدريد انتصارًا جديدًا، هو الخامس له على التوالي في الدوري، وأرتقى إلى صدارة الترتيب مناصفة مع أتلتيكو مدريد برصيد 32 نقطة، مع تفوق الأخير بسبب فارق الأهداف، بجانب لعب أتلتيكو لمباراتين أقل.

وتجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة مع فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال أخر جولتين (تعادل 1 وخسر 1).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح لاعب الوسط البرازيلي، كاسميرو، التقدم لأصحاب الأرض بعد أقل من ربع ساعة من بداية الشوط الثاني.

وسجل كاسميرو الهدف رقم 6200 لريال مدريد في تاريخ مشاركات النادي في لاليجا.

وعزز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تقدم فريقه في النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع، ليؤكد حصول فريقه على 3 نقاط جديدة في صراع المقدمة.

وعزز بنزيما من سجله التهديفي بالتخصص ضد غرناطة إلى 13 هدفًا في لاليجا، ليكون أكثر من سجل بالتخصص في شباك النادي الأندلسي في المسابقة (ميسي ورونالدو في المركز الثاني برصيد 12 هدفًا لكل لاعب ضد غرناطة في الليجا).

وجاء هدف بنزيما ليكون رابع هدف لـ ريال مدريد في بعد الدقيقة 90 من زمن مباراة في لاليجا هذا الموسم، مع تسجيل الفريق لهدف في كل مباراة من المباريات ال 3 الأخيرة بعد الدقيقة 90.

وحافظ بنزيمة على بدايته الممتازة في لاليجا هذا الموسم بعد أن رفع سجله التهديفي إلى 13 مساهمة تهديفية في المسابقة من خلال تسجيله 8 أهداف وصناعته 5 أهداف في 15 مباراة حتى الأن في الدوري.

وعادل بنزيمة سجل الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني مع تسجيله لهدفه رقم 354 خلال مسيرته في مختلف البطولات مع الأندية والمنتخب الأول (261 مع الريا، 66 مع ليون و27 هدفًا مع منتخب فرنسا).

