شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لاعبو الزمالك عايزين 70 مليون جنيه.. وأوناجم مقبضش من 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد بكري، والتي تدير نادي الزمالك، تحتاج لـ70 مليون جنيه لحل مشاكل وأزمات لاعبي الفريق الكروي الأول المالية.

وسبق واعترف «الغندور» بوجود مشاكل للاعبي الأبيض، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي، وأن اللجنة الثلاثية تسابق الزمن لحل كل هذه الأمور.

وقال «الغندور» في تصريحات تلفزيونية في برنامج زملكاوي: «بعض اللاعبين وخصوصًا الأجانب لديهم متأخرات مالية كبيرة فعلي سبيل المثال المغربي محمد أوناجم لم يحصل على راتبه على مدار 6 شهور، ومن قبله أشرف بن شرقي، مازال لديه مستحقات رغم حصوله على مبلغ مالي كبير جدًا».