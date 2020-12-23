شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد الأهلي: تكافؤ الفرص على مزاجهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، النادي الأهلي ومجلس إدارته، بسبب عدم اعتراضهم على غياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة والحياد في توزيع مباريات هذا الموسم.

وقال «الغندور» في تصريحات تلفزيونية في برنامج زملكاوي عبر قناة النادي الرسمية: «الأهلي دائمًا ما كان يشكو من غياب تكافؤ الفرص، ولكن هذا الموسم، وبما إن غياب تكافؤ الفرصة على مزاجهم، وخدمهم بلعب أول 5 مباريات على ملعبهم، فلا داعي للشكوي أو إصدار بيان شجب وتنديد طالما أن الأمور على مزاج الأهلي».