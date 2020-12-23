شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يقترب من التجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من تجديد تعاقدة مع ناديه، وذلك بعد الجلسة التي عقدها أيمن يونس، المدير التنفيذي للجنة الكرة مع اللاعب، وفي حضور محمد الماوي، رجل الأعمال الذي أعلن دفع القيمة المالية لمقدم العقد والبالغ 5 ملايين جنيه.

كما يواصل يونس جهوده لإقناع مصطفى محمد بالبقاء وغلق ملف الرحيل.

من جانبه أكد «الماوي» أنه لن يتأخر في تقديم الدعم المالي لنادي الزمالك، وقال إنه رحب على الفور بدفع مقدم تجديد تعاقد يوسف أوباما، لكونه أحد لاعبي الزمالك السابقين في تنس الطاولة. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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