شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعترف يوجود أزمة مالية ومشاكل تخص لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بوجود بعض المشاكل والأزمات المالية للاعبي الزمالك خلال الفترة الراهنة.
وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية: «بصراحة وعشان الجميع يعلم الحقيقة بعض اللاعبين لهم مستحقات وأقساط مالية متأخرة لدي النادي، ولكن الحقيقة اللجنة المؤقتة ولجنة الكرة، وخصوصًا أيمن يونس يبذلون ما بوسعهم من أجل حل هذه الأزمات.
وأشاد «الغندور» بدور إدارة الزمالك ومحاولاتها لحل هذه الأزمة وديًا مع اللاعبين، مؤكدًا أن اللاعبين تفهموا الوضع، وأثبتوا أنهم أبناء الزمالك بالفعل بصبرهم على هذه المحنة.
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