شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: «أي حد بيهاجمني من الأهلي يبقي بيهاجم محمود الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جماهير وإعلام الأهلي ومسؤوليه بمراجعة أنفسهم قبل انتقاده أو الهجوم عليه. وقال «الغندور»، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية: «أي حد بيهاجمني من صفحات الأهلي وإعلامه يبقى بيهاجم محمود الخطيب، رئيس ناديهم، لأنني ببساطة بطلب كل ما طلبه محمود الخطيب الموسم الماضي في بيان رسمي بتطبيق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق مصلحة ناديه، وهو ما نجح فيه بالفعل بتتويج الأحمر باللقب، بعدما ضغط ونجح في تحقيق كل أوامره وطلباته في بيانه الشهير الذي هدد فيه بالانسحاب وعدم استكمال الدوري». الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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