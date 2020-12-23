شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من انتفاضة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، جلسة مع لاعبي فريقه، الأربعاء، على هامش مران الفريق.
وحذر «ماهر» خلال جلسته باللاعبين، من انتفاضة فريق المقاصة، الذي سيلاقيه المصري في الجولة المقبلة، خصوصاً أن المقاصة سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على طلائع الجيش.
واستأنف الفريق تدريباته، الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب، عقب الراحة السلبية التي منحها على ماهر للاعبيه، عقب فوزهم الأخير، على اسوان.
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