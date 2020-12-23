توتنهام يهزم ستوك ليتأهل للدور قبل النهائي بكأس الرابطة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهل توتنهام هوتسبير للدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم بعد تغلبه 3-1 على ستوك سيتي المنافس بدوري الدرجة الثانية اليوم الأربعاء بفضل أهداف جاريث بيل وبن ديفيز وهاري كين.

ووسط أجواء شديدة البرودة في استاد ستوك هيمن توتنهام، الباحث عن أول لقب كبير منذ فوزه بكأس الرابطة في 2008، على الشوط الأول وتقدم عن استحقاق بهدف بيل من ضربة رأس بعد تمريرة هاري وينكس العرضية في الدقيقة 22.

وأحرج ستوك فريق المدرب جوزيه مورينيو حين أدرك التعادل عبر جوردان طومسون الذي تفوق على الحارس هوجو لوريس من مسافة قريبة في الدقيقة 53 مستغلا تمريرة جاكوب براون.

واستعاد توتنهام التقدم بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء لبن ديفيز في الدقيقة 70 قبل أن يضيف كين الهدف الثالث بتسديدة أعلى المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة 81.

وكان توتنهام يتصدر الدوري الممتاز في وقت سابق هذا الشهر قبل تراجعه للمركز السادس بعدما جمع نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات.

وحقق مورينيو، الذي يعتبر كأس الرابطة فرصة كبيرة للصعود لمنصة التتويج، اللقب أربع مرات مع أندية أخرى. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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