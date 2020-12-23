شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يواصل الضغط على ميلان بفوزه في فيرونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل إنتر ميلان الضغط على جاره ميلان عندما سجل لاعبه سكرينيار هدفا من ضربة رأس ليمنح فريقه الفوز 2-1 على مضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

بدا إنتر متراجعا في الشوط الأول قبل أن يطلق لاوتارو مارتينيز تسديدة مباشرة استقرت في مرمى أصحاب الأرض بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن الارتباك الدفاعي سمح لإيفان إيليتش بإدراك التعادل بعد 11 دقيقة.

ونجح سكرينيار، أحد اللاعبين الذين تسببوا في هدف فيرونا، في تسجيل هدف الفوز من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 69.

واعتلى إنتر صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ميلان الذي بدأ اليوم في الصدارة وسيستضيف لاتسيو في وقت لاحق اليوم.