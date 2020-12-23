شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لا مكان للمتخاذلين في الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروي الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الإعداد لمواجهة البنك الأهلي، الجمعة، والمقررة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
وحرص محمد وهبة، المدرب العام للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان ماحدث للفريق من إخفاقات خلال الفترة الأخيرة.
وشدد وهبة على أنه لا مكان للمتخاذلين بالفريق خلال الفترة المقبلة، وعلي الجميع بذل المزيد من الجهد والعرق، لحجز مكان بالتشكيل الأساسي.
ويُنتظر أن يبدأ طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، في قيادة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد توليه المهمة خلفاً لهيرون ريكاردو، الذي تمت إقالته.
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