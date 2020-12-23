شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الإسماعيلي سيسافر إلى المغرب بشكل طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، إن الإسماعيلي سيسافر بشكل طبيعى إلى المغرب، استعدادًا لملاقاة الرجاء في بداية يناير على ملعب محمد الخامس، في إياب الدور النصف النهائى ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت اللجنة قد قررت مؤخرًا في اجتماعها الأول إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر، والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مجاهد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: «القرار الذي أصدرناه تم فهمه بشكل خاطىء بالنسبة للبعض، الإسماعيلى يمثل مصر وكأس العرب تعد بطولة رسمية، لذلك مشاركته بها واجب وطني».

واستكمل حديثه: «مسؤولو الاتحاد العربي أكدوا لي على ضرورة تسليم كافة مستلزمات ومتطلبات السفر سريعًا من أجل إنهاء الإجراءات».

واختتم رئيس اللجنة حديثه: «أتمنى تأهل الإسماعيلى لنهائى البطولة، وأراه قادرًا على حصد اللقب رغم قوة المنافسين».