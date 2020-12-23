شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلي 99 يفوز على سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد ٩٩ على فريق شباب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب سيراميكا.

أحرز هدف الإسماعيلى عمر هنيدى، ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٣ نقطة في المركز الأول.

ويقود فريق الإسماعيلي عطية صابر، وأيمن كمال مدرب عام، وأحمد عبده، مدرب حراس مرمى، ومحمد صالح، مدير إداري، وباسم فتحى أخصائي علاج طبيعي، وعسقلاني شعيب، مخطط أحمال.