شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب تدعيم صفوف الزمالك بمهاجم جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، التعاقد مع رأس حربة جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ مطلع يناير المقبل.
وأجرى اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعديلات على فترة القيد، بما يتناسب مع ظروف أزمة كورونا، حيث تستمر فترة القيد من مطلع يناير إلى آخر يناير.
وسيبدأ باتشيكو خلال الأيام القليلة المقبلة، دراسة عدد من السير الذاتية، للعديد من المهاجمين، لاختيار أفضلهم وضمه للفريق، ليكون إضافة قوية وبديل استراتيجي في حال رحيل مصطفى محمد للاحتراف في أي وقت، حتى لايتعرض الفريق لأي كبوة في مشواره المحلي والأفريقي.
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