شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت أزمة تجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، والذي ينتهي عقده مع الفريق في شهر يونيو من العام المقبل، انفراجة بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالبقاء في النادي.

وأبدى فرجاني ساسي، ووكيل أعماله، ترحيبهم بتمديد عقده مع الزمالك، لمدة موسم جديد، ينتهي بنهاية يونيو 2022، إلا أن لجنة الكرة بنادي الزمالك، طالبت ساسي، بتمديد تعاقده لموسمين جديدين، حيث ينتهي عقده الجديد، في يونيو 2023، لإضفاء المزيد من الاستقرار على الفريق، خصوصاً أن ساسي من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها الفريق.

ولم يحسم ساسي موقفه بشأن زيادة المدة، وينتظر أن تعُقد جلسة جديدة، مع اللاعب، مطلع شهر يناير المقبل، لحسم الأمر نهائياً سواء من حيث مدة التعاقد، أو من حيث قيمة المقابل المادي، الذي سيحصل عليه اللاعب، خلال الفترة التي سيتم الاتفاق عليها.

وأعلن ساسي تمسكه الشديد بالبقاء في الزمالك، إلا أنه يرغب في التمديد لموسم وحيد، لسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.