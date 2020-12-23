شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد خدمات جيوفينكو قبل كلاسيكو الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع، وغيابه عن المباريات الأربع الأخيرة للأزرق، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الوقت الذي عاد فيه جيوفينكو، إضافة إلى هتان باهبري الذي تجاوز فترة العلاج ودخل التدريبات، تغيب مدالله العليان عن حصة الأربعاء، إثر آلام شعر بها، نظراً لتعرضه لإصابة في عضلة الساق.

واستأنف متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تحضيراته لمباراة الاتحاد بعد الراحة التي منحها الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الأزرق لعناصره في أعقاب الفوز على القادسية في الجولة التاسعة، الإثنين الماضي.