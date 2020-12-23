شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الزمالك لن يستطيع تجديد عقود نجومه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك لن يستطيع تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن جماهير الأبيض تشعر بغضب شديد بسبب اقتراب العديد من النجوم من الرحيل.
وقال بلال في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «هناك العديد من اللاعبين عندما يسمعون أنباء عن عدم وجود أموال داخل الزمالك فسوف يرفضون الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء».
وأضاف: «أى لاعب يسمع بأن الزمالك يملك مليون جنيه فقط في الخزينة فمن الطبيعي أني رفض الانضمام إليه، وكيف يجدد النادي للنجوم الحاليين؟، أعتقد أن هناك العديد من النجوم سيرحلون».
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