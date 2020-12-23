شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية مع وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، خلال جلسته مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، منذ قليل، خطة اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية، سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً على وزيرالشباب والرياضة، حتى يتسنى لهم إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية.

وأكد «مجاهد« حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها، والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية، وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات، بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية.