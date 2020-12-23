شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حريصون على عدم إيقاف النشاط.. وسنقدم الدعم للجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية، وكذلك العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية.

وأشار الوزير خلال جلسته مع اللجنة الثلاثية إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية، حرصاًعلى استقرار المنظومة وجميع مفرداتها في الاتحاد المصرى لكرة القدم والمنتخبات والأندية وحماية الرياضة من التعرض للإيقاف من الفيفا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استقبل أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد.