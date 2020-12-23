شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لمرتضى منصور: أين ذهبت أموال الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، بسبب عدم وجود موارد مالية داخل النادي خلال الفترة الحالية إلى جانب عدم قدرة اللجنة المؤقتة في تجديد عقود اللاعبين بسبب المجلس السابق.

وقال السيد في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «أريد الحصول على إجابة من المجلس السابق، أين أموال الزمالك؟، المستشار تركي آل الشيخ قام بتمويل العديد من الصفقات التي جاءت إلى الفريق منها فرجاني ساسي وحمدي النقاز».

وأضاف: «أين ذهبت أموال إيجار المحلات؟، الزمالك غير قادر على تعديل عقود اللاعبين والتجديد للآخرين الذي تنتهي عقودها، المجلس السابق قام بضياع العديد من الأموال وجعل الخزينة خاوية بعد رحيله».