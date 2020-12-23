شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: نتائج الوحدة لن تخدع الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة ثقته في لاعبيه على تقديم مباراة قوية أمام الوحدة ضمن الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي تساعد «الذئاب» في كسب المزيد من النقاط وتحسين وضعه على جدول الترتيب العام، مشيراً إلى أن المنافس الوحداوي من الفرق الكبيرة والأرقام الصعبة في المسابقة، ولن تخدعهم نتائجه السلبية الأخيرة.

وأشار جوران إلى أن تحضيرات فريقه كانت جيدة في ظل الروح المعنوية العالية عقب الفوز على شباب الأهلي في الجولة الماضية، فضلاً عن اكتمال صفوفه بعودة الثلاثي رولي نوناتو من الإيقاف بجانب حمدان ناصر وأوليفيرا اللذين غابا عن اللقاء السابق بسبب بند الإعارة، لافتاً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة على فريقه، لكنه يطمح إلى جعلها صعبة على أصحاب الأرض، من خلال الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم من أجل الخروج بنتيجة مرضية، مشيداً في الوقت نفسه بحالة الانضباط العالية للاعبين، والتي تدعو للثقة والتفاؤل، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى القتال وحصد النقاط التي تساعد الفريق على دخول المنطقة الدافئة والابتعاد عن صراع المؤخرة.