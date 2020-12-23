وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الثلاثية خارطة طريق انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشواربي، وأحمد حسام عوض.

وبحث الوزير مع اللجنة إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإكمال خارطة الطريق ونتائج التحقيقات الخاصة بملابسات إصابة العديد من لاعبي المنتخب المصرى للشباب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بتونس لخوض منافسات الدورة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد صبحي للجنة ضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية، وكذلك العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية حرصاً على استقرار المنظومة وجميع مفرداتها في الاتحاد المصرى لكرة القدم والمنتخبات والأندية.

واستعرض أحمد مجاهد خطة اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً على وزير الشباب والرياضة حتى يتسني لهم إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية.

وأوضح مجاهد حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية في ضوء الحرص الكامل على مصلحة الوطن.