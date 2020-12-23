إنتر يواصل انتفاضته بالفوز على فيرونا ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

واصل إنتر انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه فيرونا اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد إنتر إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، الذي تراجع للمركز الثاني قبل لقائه الهام مع ضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فيرونا، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 20 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة.

وتقدم إنتر بهدف حمل توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 52، لكن الصربي إيفان إيليتش تعادل لفيرونا في الدقيقة 63.

سرعان ما عاد إنتر للتقدم من جديد، عقب إحراز السلوفاكي ميلان سكرينيار الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الملقب بـ(الأفاعي).

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب إنتر، حيث جاءت أول تسديدة في المباراة عن طريق لاعبه أشلي يونج من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، مرت بجوار القائم الأيمن.

بمرور الوقت، بدأ فيرونا الدخول لأجواء المباراة، حيث سنحت أول فرصة له للتسجيل في الدقيقة 17 عن طريق جيانجياكومو ماجناني، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس لم تكن متقنة، لتبتعد الكرة عن القائم الأيمن بقليل.

وأضاع ماركو دافيد فاراوني فرصة محققة للتسجيل لمصلحة فيرونا في الدقيقة 26، حينما تلقى تمريرة بـ(عقب القدم) من جانب ماتيا زاكايني، انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة ليصد الكرة السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر.

استشعر إنتر الحرج، ليعود إلى نشاطه الهجومي من جديد، حيث تابع لاوتارو مارتينز تمريرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 27، ليسدد ضربة رأس ذهبت لأحضان ماركو سيلفيستري، حارس مرمى فيرونا.

قاد روميلو لوكاكو هجمة لإنتر في الناحية اليسرى في الدقيقة 35، حيث أرسل تمريرة عرضية إلى مارتينيز، الذي سدد الكرة مباشرة، غير أن حارس فيرونا أبعد الكرة لركنية.

وتابع أليساندرو باستوني الركلة الركنية في الدقيقة 36، ليسدد ضربة رأس لكنها علت العارضة بقليل، ليواصل بعدها الفريقان الهجمات خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول دون تغيير في النتيجة، لينتهي بالتعادل السلبي.

بدأ إنتر الشوط الثاني بهجوم مكثف، ليترجم سيطرته على اللقاء، بعدما أحرز مارتينيز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 52.

وتلقى مارتينيز تمريرة عرضية من النجم المغربي أشرف حكيمي، ليضع الكرة مباشرة بلمسة سحرية من داخل المنطقة، لترتطم الكرة في باطن القائم الأيمن وتعانق الشباك.

حاول فيرونا إدراك التعادل سريعا، حيث سدد إيفان إيليتش من على حدود المنطقة في الدقيقة 56، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بسنتيمترات.

واصل حكيمي توغلاته من الناحية اليمنى، حيث مرر كرة عرضية إلى مارتينيز في الدقيقة 61، لكن سدد الكرة ضعيفة من داخل المنطقة، ليمسكها سيلفيستري بثبات.

جاءت الدقيقة 63 لتشهد هدف التعادل لفيرونا عن طريق إيلتيش، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق فاراوني، ليمسك هاندانوفيتش الكرة وتفلت منه بغرابة شديدة، لتصل إلى إيليتش (المتربص)، الذي وضع الكرة مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى داخل الشباك على يسار الحارس السلوفيني.

لم يهنأ فيرونا بهدف التعادل كثيرا، بعدما احرز إنتر الهدف الثاني له عن طريق ميلان سكرينيار في الدقيقة 69، حيث تابع تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى عبر مارسيلو بروزوفيتش، ليرتقي فوق الجميع ويسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار سيلفيستري، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه

واصل إنتر هجماته بحثا عن هدف ثالث، حيث سدد حكيمي من خارج المنطقة في الدقيقة 75، لكن سيلفيستري كان في الموعد، فيما سدد لوكاكو من داخل المنطقة في الدقيقة 81، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

كاد فيرونا أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق فيديريكو ديماركو، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة، لكنه وضع الكرة أعلى العارضة مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين وصعب لإنتر.