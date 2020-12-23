الأهلي لمصراوي: جاهزون لمباراة الزمالك في أي وقت.. وحالة موسيماني مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فريقه جاهز لخوض مباراة القمة أمام الزمالك في أي وقت يتم تحديده.

وأشار مرجان ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ إلى أن الأهلي ليس لديه أي مشكلة في قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، قائلاً:"نفعل ما يفيد الصالح العام".

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق، قد أعلن تأجيل مباراة القمة واستبدالها بمباراة أخرى لكل فريق.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن بعثة الفريق المتواجد حاليًا في النيجر في طريقها للمطار للعودة إلى مصر بعد الفوز على سونديب بطل النيجر بهدف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وأتم مرجان تصريحاته بالإشارة إلى أن أن حالة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مستقرة في الفترة الحالية في انتظار إجراؤه مسحة طبية أخرى.