المصري لمصراوي: لا تراجع في عقوبة أموتو.. واللاعب مستمر مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن اموتو مهاجم الفريق مستمر ولا نية لرحيله كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأشار حلبية في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب خضع لعقوبة مالية واستبعاد للمعسكر بسبب اعتراضه على جلوسه كبديل في مباراة أسوان الماضية في الدوري.

وأضاف: "حتى الآن الفريق لا يستطيع معرفة المراكز الذي ينوي تدعيمها في انتقالات يناير المقبلة بسبب ضيق الوقت، وهناك لاعبين لم يشاركوا في المباريات للحكم على مستواهم الفني".

وتابع حلبية: "لا يوجد صلح بينهم وبين التوأم حسام وابراهيم حسن في الأزمة التي دارت بينهما خلال الفترة الماضية والموضوع مازال قائم".

وأتم: "المصري يقدم أداءً جيداً مع علي ماهر المدير الفني للفريق خلال المباريات الماضية".