كاسيميرو يسجل الهدف الأول لريال مدريد أمام غرناطة

سجل فريق ريال مدريد الهدف الاول امام نظيره غرناطة في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني. الخامسة عشرة من الدوري الاسباني. سجل كاسيميرو هدف الريال في الدقيقة 57 مع بداية اخداث الشوط الثاني. وتعرض البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد لإصابة خلال المباراة، في الدقيقة 35، ليحل ماركو اسينسيو بدلا منه.

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