يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون | بث مباشر | اليوم 23/12/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون لأول مرة عن محاولة سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد تعيينه خلفا له

بعد اعتزاله التدريب في 2013.

وفي نفس الدور من كأس الرابطة، يواجه إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد في العاشرة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل إنتر ميلان ضيفا على هيلاس فيرونا في السابعة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 4"، ضمن منافسات الجولة الـ14 منالدوري الإيطالي.

ويواجه ميلان ضيفه لاتسيو في نفس الجولة، في الساعة التاسعة و45 دقيقة على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويستضيف ريال مدريد نظيره غرناطة، في الثامنة و45 دقيقة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، ويذاع على قناة "بي إنسبورتس 1".