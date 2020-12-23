الأهلي يحدد موعد مباراة العودة أمام سونديب بدوري أبطال أفريقيا

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني يوم 5 يناير المقبل موعداً لمباراة الإياب ضد سونديب بطل النيجر في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. النيجر في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ويسعى مسؤولو الأهلي للحصول على موافقة الأمن لإقامة المباراة على ملعب الفريق بمدينة السلام. وفاز الأهلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب سجله المالي أليو ديانج اليوم الأربعاء بالنيجر.

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