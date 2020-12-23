سيراميكا كليوباترا يؤكد جاهزية مدافع الفريق قبل مواجهة بيراميدز

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تعافي طارق سامي مدافع الفريق من الإصابة التي لحقت به في لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري، والتي كانت عبارة عن إلتواء في كاحل القدم.
وبذل محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، مجهودا كبيرا لتجهيز طارق سامي،حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأعلن جاهزيته للمشاركة في لقاء بيراميدز المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على
وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدف.
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