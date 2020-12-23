رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وايفرتون everton vs man united في كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم الاربعاء

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مواجهة قوية عندما يلتقى مع مضيفه إيفرتون، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 2، وتأهل مان يونايتد لمواجهة الليلة بعد فوزه على منافسه برايتون، بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الستة عشر، فيما حجز إيفرتون مقعده في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوز كبير على وست هام يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون 3-1 في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي، ويسعى لتكرار فوزه من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائى، المقرر إجراؤه في أوائل يناير.

وتنص اللوائح في جميع مواجهات كأس كاراباو هذا الموسم أنه لا يوجد وقت إضافي وستذهب المباريات التي تنتهي بالتعادل بعد 90 دقيقة إلى ركلات الترجيح مباشرة.

ويأتى مانشستر يونايتد فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن إيفرتون، الذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط، ويتصدر ليفربول، برصيد

31 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد اكتسح مؤخرا، ضيفه فريق ليدز يونايتد بنتيجة 6 - 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز 2020/ 2021.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أعلنت مؤخرا تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل أملا فى عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد، حيث كان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير في ملعب "ويمبلي".