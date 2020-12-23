بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وايفرتون في في كأس الرابطة الانجليزية “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب كورة ستار لمباراة “مانشستر يونايتد وايفرتون” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 في دور ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة.

ينقل البث المباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وايفرتون على ملعب جوديسون بارك، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندي مادلي”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور على حساب “برايتون” بعد إقصاءه من دور 16 إثر فوزه عليه بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب “فالمر” يوم 30 سبتمبر 2020.

في المقابل صعد “ايفرتون” على حساب “وست هام يونايتد”، بعد انتصاره عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك” يوم 30 سبتمبر 2020.

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