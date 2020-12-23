توتنهام يتأهل  إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 

بلغ توتنهام الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم الأربعاء بفوزه على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) 3-1.



وتقدم توتنهام أولا بهدف سجله الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 22 برأسية ذكية غالط بها حارس المرمى.



وانتظر ستوك سيتي حتى الدقيقة 53 ليعدل النتيجة بهدف أحرزه لاعب وسط الفريق جوردان تومبسون، لكن بن دافيز مدافع توتنهام أعاد فريقه إلى المقدمة بتسديدة قوية سكنت الشباك عند الدقيقة 70.



وظل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مسيطرا على مجريات اللقاء، مؤكدا تفوقه بهدف ثالث جاء في الدقيقة 81 عن طريق المهاجم هاري كين، الذي اخترق دفاع الخصم وسدد كرة قوية عجز الحارس عن ردها.



وبهذا لحق توتنهام هوتسبير بكل من مانشستر سيتي وبرينتفورد إلى الدور القادم، بعد فوز الأول على أرسنال بأربعة أهداف لواحد، وتخطي الثاني لفريق نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.



ويتبقى مواجهة أخيرة في الدور ربع النهائي تقام مساء اليوم الأربعاء، بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات