الدوسري والعتيبي يحتكران المراكز الأولى بمهرجان الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتكر هادي الدوسري وعبدالله العتيبي المراكز الأولى في منافسات «فردي جل» للوني «الشقح» و»الحمر» على التوالي، عقب فوزهما بالمراكز الأربعة الأولى لكل لون اليوم ضمن النسخة الخامسة للمهرجان التي تختتم نهاية ديسمبر الحالي في حالة هي الأولى من نوعها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. ولم يسبق أن شهدت منافسات المهرجان في نسخه السابقة حصول اثنين من الملاك على أربعة مراكز متتالية في فئتين ولونين مختلفين في يوم واحد، حيث أحرز هادي الدوسري المراكز من الأول إلى الرابع في لون «الشقح» ، فيما حل رثوان الدوسري في المركز الخامس. وفي لون «الحمر» أحرزت الفرديات الأربع المتأهلة لعبدالله العتيبي المراكز الأربعة الأولى. وفي لون «الحمر» أحرزت الفرديات الأربع المتأهلة لعبدالله العتيبي المراكز الأربعة الأولى.

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