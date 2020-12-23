شكرا لقرائتكم خبر ثلاثي يحير كاريلي لتعويض رودريغيز في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​حدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فابيو كاريلي الثلاثي فهد المولد وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود كلاعبي أجنحة سيعتمد عليهم في مواجهة الهلال ضمن منافسات الدورة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء السبت المقبل.

وسيختار كاريلي اثنين من هذا الثلاثي على أن يكون أحدهما لاعبا احتياطيا، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين حمدان الشمراني وحمد آل منصور لتغطية غياب اللاعب المصاب غاري رودريغيز.

​من جهة أخرى، قرر الجهاز الإداري المشرف على الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد حسم مبلغ مالي من الراتب الشهري للاعب حمد آل منصور المعار من نادي النصر لمدة موسم.

وجاء هذا القرار بناء على اللائحة الداخلية الموحدة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان اللاعب قد تجاوز على المدير الفني للفريق فابيو كاريلي بامتعاضه على إعادته لدكة البدلاء بعد أن أشركه كلاعب بديل في مواجهة فريق نادي الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين قدم اللاعب اعتذاره للجهاز الفني والإداري في التدريبات، ثم قدم اعتذاره للجماهير وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

من ناحية ثانية، أجرى حازم الزهراني عملية جراحية أسفل البطن تكللت بالنجاح، وذلك بعد معاناته الأيام الماضية مما اضطره لإجراء الكشوفات الطبية ليتبين حاجته لعملية الفتاق.