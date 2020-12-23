نادي سباقات الخيل يدشن مبادرة «اليوم الطبي»

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ونظمت إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل الحملة الطبية، وتضمنت عمليات الفحص جلسات استشارة مع نخبة من المتخصصين والاستشاريين في عدة مجالات طبية، وإجراء عدد من الفحوصات تحت إشراف الأطباء والممرضين المؤهلين، إذ نظمت الإدارة، متمثلة في قسم الرعاية الصحية، برنامجا تدريبيا طموحا يهدف إلى رفع الوعي الصحي بين موظفي النادي من خلال هذه الحملة الطبية، حيث يتناول البرنامج مجموعة كبيرة من الإرشادات المتعلقة بالوعي بالمشاكل الطبية، إضافة إلى تقديم نصائح مستمرة للموظفين في جميع مجالات وأنشطة العمل، وفيما يتعلق بعدد من المخاطر والظروف الصحية، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع كل منسوبي النادي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة نادي سباقات الخيل مبادرة (اليوم الطبي) لإجراء الفحوص الطبية المجانية التي استفاد منها أكثر من 400 موظف من منسوبي النادي بمبنى المنصة الرئيسة ولمدة 8 ساعات.ونظمت إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل الحملة الطبية، وتضمنت عمليات الفحص جلسات استشارة مع نخبة من المتخصصين والاستشاريين في عدة مجالات طبية، وإجراء عدد من الفحوصات تحت إشراف الأطباء والممرضين المؤهلين، إذ نظمت الإدارة، متمثلة في قسم الرعاية الصحية، برنامجا تدريبيا طموحا يهدف إلى رفع الوعي الصحي بين موظفي النادي من خلال هذه الحملة الطبية، حيث يتناول البرنامج مجموعة كبيرة من الإرشادات المتعلقة بالوعي بالمشاكل الطبية، إضافة إلى تقديم نصائح مستمرة للموظفين في جميع مجالات وأنشطة العمل، وفيما يتعلق بعدد من المخاطر والظروف الصحية، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع كل منسوبي النادي.

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