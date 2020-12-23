شكرا لقرائتكم خبر بهدفه في شباك الفتح .. السومة طار ليحلق بالتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع نجم خط الهجوم بالنادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة أن يكسر الرقم التاريخي لهداف الدوري السعودي للمحترفين، والمسجل باسم المهاجم السعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفا.

وكان السومة قاد فريقه الأهلي للفوز على الفتح بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة التاسعة، إلا أن هذا الهدف لم يكن كأي هدف، بل كان هدفا تاريخيا برأس ذهبية ليكتب مع السومة اسمه بماء الذهب في تاريخ رياضتنا السعودية بعد أن أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفا.

واستغرق السومة للوصول لهذا الرقم 6 مواسم ونصف الموسم، وما زال أمامه متسع من الجولات القادمة لزيادة عدد الأهداف، خصوصا أنه بات قريبا من تجديد عقده مع ناديه الأهلي ليواصل كتابة التاريخ معه.

يذكر أن الأهلي في عام 2014 أعلن تعاقده مع المهاجم عمر السومة، والذي استمر معه حتى اليوم، محققا لقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية، واستطاع تحقيق 4 بطولات مع الأهلي.

2014 - 2015 كأس ولي العهد

2015 - 2016 الدوري موسم

2015 - 2016 كأس الملك موسم

2015 - 2016 كأس السوبر موسم

لقب الهداف:

موسم 2014-2015 22 هدفا

موسم 2015-2016 27هدفا

موسم 2016-2017 24 هدفا

عدد المباريات 139 مباراة

عدد الأهداف 127 هدفا

عدد الهاتريك 8 مرات

عدد الأندية 22 ناديا

أهداف عمر السومة ضد الأندية:

الرائد: 18

الاتحاد: 11

النصر: 10

الشباب:10

الوحدة:9

الهلال: 8

الاتفاق:7

الخليج:7

الفتح:7

التعاون: 6

القادسية: 6

الفيصلي: 5

هجر: 4

الفيحاء3:

الحزم: 3

الشعلة: 3

العين: 3

العروبة: 2

أبها:2

نجران: 1

الباطن:1

ضمك: 1