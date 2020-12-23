شكرا لقرائتكم خبر بهدفه في شباك الفتح .. السومة طار ليحلق بالتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان السومة قاد فريقه الأهلي للفوز على الفتح بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة التاسعة، إلا أن هذا الهدف لم يكن كأي هدف، بل كان هدفا تاريخيا برأس ذهبية ليكتب مع السومة اسمه بماء الذهب في تاريخ رياضتنا السعودية بعد أن أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفا.واستغرق السومة للوصول لهذا الرقم 6 مواسم ونصف الموسم، وما زال أمامه متسع من الجولات القادمة لزيادة عدد الأهداف، خصوصا أنه بات قريبا من تجديد عقده مع ناديه الأهلي ليواصل كتابة التاريخ معه.
يذكر أن الأهلي في عام 2014 أعلن تعاقده مع المهاجم عمر السومة، والذي استمر معه حتى اليوم، محققا لقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية، واستطاع تحقيق 4 بطولات مع الأهلي.
2014 - 2015 كأس ولي العهد
2015 - 2016 الدوري موسم
2015 - 2016 كأس الملك موسم
2015 - 2016 كأس السوبر موسم
لقب الهداف:
موسم 2014-2015 22 هدفا
موسم 2015-2016 27هدفا
موسم 2016-2017 24 هدفا
عدد المباريات 139 مباراة
عدد الأهداف 127 هدفا
عدد الهاتريك 8 مرات
عدد الأندية 22 ناديا
أهداف عمر السومة ضد الأندية:
الرائد: 18
الاتحاد: 11
النصر: 10
الشباب:10
الوحدة:9
الهلال: 8
الاتفاق:7
الخليج:7
الفتح:7
التعاون: 6
القادسية: 6
الفيصلي: 5
هجر: 4
الفيحاء3:
الحزم: 3
الشعلة: 3
العين: 3
العروبة: 2
أبها:2
نجران: 1
الباطن:1
ضمك: 1
كانت هذه تفاصيل خبر بهدفه في شباك الفتح .. السومة طار ليحلق بالتاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.